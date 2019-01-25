Trump’ı çıldırtan kare! Şampiyonlar onu tercih etti

ABD’de ulusal organizasyonlarda şampiyon olan spor takımlarının ABD Başkanı’nı Beyaz Saray’da ziyaret etmesi uzun yıllardır süregelen bir gelenek.

Ancak NBA’de son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors takımı, bu geleneği yerine getirmiyor. Bunun nedeni ise Başkan Trump’ın spor takımlarıyla arasının limoni olması.

MİLLİ MARŞ KRİZİYLE BAŞLADI

Trump ve spor takımları arasındaki kriz, Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick’in bir maç öncesi milli marş sırasında diz çökmesiyle başladı. Kaepernick siyahilere uygulanan şiddeti protesto etmek isterken, yoğun eleştiriler sonrası, önce sponsorlarından sonra da kontratından oldu.

Spor dünyasındaki birçok isim Kaepernick’e destek olurken, en çok eleştiri yönelten isimlerden biri olan Başkan Trump ise NFL’in son şampiyonu Philadelphia Eagles’ı Beyaz Saray’da ağırlamamıştı.

Trump’ın kararı ABD spor çevrelerinde büyük tepki çekmiş, NBA’de son 4 yıldır finalde karşılaşan Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers takımı oyuncuları şampiyon kim olursa olsun Trump’ın huzuruna çıkmayacaklarını açıklamıştı.

CURRY ORGANİZE ETTİ

2 yıldır bu tutumun arkasında duran Warriors takımı, dün çok konuşulacak bir harekete imza attı. Washington Wizards mücadelesi için başkentte bulunan takım, eski ABD Başkanı Barack Obama’yla bir araya geldi.

Takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry tarafından organize edildiği öğrenilen ziyarete ilişkin fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. ABD basınında da geniş yer bulan ziyaret, ‘Bu hareket Trump’ı çok kızdıracak’ yorumlarına neden oldu.