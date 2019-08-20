Trump’tan olay yaratan Grönland paylaşımı: Söz veriyorum…

Danimarka’ya ait özerk statüdeki Grönland Adası’na göz diken ABD Başkanı Donald Trump, ‘emlak anlaşması' nitelendirdiği bu durumla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Sahibi olduğu Trump Towers gökdelenlerinden birini Grönland'ın renkli sahil evlerinin ortasına dikilmiş gösteren fotoşoplu bir kare paylaşan Trump, “Bunu Grönland'a yapmayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

ABD'nin ilgisi karşısında sert tepki veren ve adanın satılık olmadığını defalarca tekrarlayan Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçilerin bu paylaşıma nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.

Danimarka Başbakanı: Absürt

Grönland'ın ABD için stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak satın alma isteğini ilk kez açıklayan Donald Trump, bu konunun ‘gündemlerindeki ilk madde olmadığını' belirtmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın bu çıkışı için ‘absürt' yorumunu yapmış ve “Grönland satılık değil. Grönland, Danimarka'ya da ait değil. Grönland, sadece Grönland'a ait” demişti.