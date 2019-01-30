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Trump’tan şok tweet: Venezuela yaptırımlar sonrasında fikir değiştirdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu tanımadığını açıklayarak diplomatik kriz yaratan ABD Başkanı Trump, Twitter'dan son durumu değerlendirdi. Trump, "Maduro, ABD'nin yaptırımları ve petrol yaptırımları sonrasında muhalefetle müzakere yapmaya ılımlı yaklaşmaya başladı" ifadesini kullandı. Trump ayrıca, "Bugün büyük olaylar olacak. ABD vatandaşları Venezuela'ya gitmesin" dedi.

14:11 -
Haberler Dünya
Trump’tan şok tweet: Venezuela yaptırımlar sonrasında fikir değiştirdi

Venezuela’daki tartışma bitmek bilmiyor… ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu tanımadığını söyledikten sonra yaşanan gerilimde bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Maduro’nun muhalifi Guaido’yu desteklediğini açıkça duyuran Trump bugün çok sık kullandığı Twitter’da bir mesaj yazdı.

Trump, “Maduro, ABD’nin yaptırımları ve petrol gelirlerinin azalmasının ardından Venezuela’da muhaliflerle müzakereye hazır. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedefte. Bugün devasa gösteriler olması bekleniyor. ABD’liler ikinci bir uyarıya kadar Venezuela’ya gitmemeli” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 15:35 30.01.2019
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