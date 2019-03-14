Ünlü fütüristten İstanbul’a kötü haber: Otonom araçlar daha bir süre gelmeyecek

Gelecekte yaşam nasıl olacak, hangi teknolojiler daha revaçta olacak ve tüketim alışkanlıklarımız nasıl değişecek… Son dönemde bu soruya cevap veren fütüristlerin sayısı bir hayli fazla fakat bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Deloitte Kanada TMT Araştırmaları Direktörü Duncan Stewart’ın bu konudaki görüşleri bir hayli net. Türkiye Bilişim Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinliğe katılan ve 2019 için beklentilerini anlatan Stewart sunum esnasında ve sonrasında sözcü.com.tr’nin sorularını yanıtladı.

Stewart, cihaz satışlarının düşüşte olduğunu ve yazılım satışlarının da artış gösterdiğini dile getirirken, içerik tüketiminin de arttığını söylüyor. İnsanların eski telefonlarıyla Netflix izlediğini dile getiren Stewart, akıllı telefon pazarının çok büyük olduğunu ve bilgisayarlarla birlikte televizyon satış ve kullanımının da üst düzeyde olduğunu söyledi. Küresel ölçekte tüketicinin harcadığı her 8 doların 7 dolarının bilgisayar, televizyon ve akıllı telefona gittiğini söyledi. Stewart, “En çok kullanılan cihazlar bunlar. Akıllı saatler güzel, gün içinde kaç adım attığınızı merak ediyorsanız faydalı bir cihaz ama kimse akıllı telefonun ekranından otomobil satın almaz. Benzer şekilde sanal gerçeklik de geçtiğimiz dönemde bir hayli popülerdi ama onların satışı ve aynı zamanda kullanım oranı da düştü. Araştırmalarımıza göre sanal gerçeklik (VR) kullanmayan insanlar içerik sıkıntısı yaşamıyor. İnsanlar evlerinin salonlarında başlık takmak istemiyorlar” dedi.

TABLETİ ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR KULLANIYOR

Tablet konusunda da piyasanın doygunluk noktasına ulaştığını ve akıllı telefon, TV ve bilgisayarın gerisinde kaldığını dile getiren Stewart, “Tableti çocuklar ve yaşlılar seviyor. Ama bu demografik kategorinin dışında kalanlar tabletleri terk ediyorlar. Yaptığımız araştırma ve gözlem ışığında gençlerin alışverişi ve tüketimi bilgisayarlarda yaptığını görüyoruz. Onlara sorduğumuzda bize satın alma alışkanlıklarını bilgisayarda yapma sebebi olarak ekranın büyük olduğunu söylüyorlar. Satın alacakları ayakkabıyı büyük ekranda daha detaylı inceleyebildiklerini söylüyorlar” dedi.

“KATLANAN TELEFON GÜZEL AMA…”

İnsanların yakında laptop ekranları gibi 13 ve 15 inçlik ekranlar kullanabileceğini öngören Stewart, “Geçtiğimiz haftalarda katlanır telefonların lansmanı yapıldı. Bu güzel ve umut edici bir gelişme ama çok katlanınca ekran kırılabilir ve ekranlar çizilmeye dayanıklı değil. Ayrıca telefonu tam açınca ekran genişliği yine bir laptoptan ya da bilgisayardan çok daha ufak” dedi.

Son dönemin gözde fenomenlerinden E-Spor hakkında da konuşan Stewart, “E-Spor büyüyor, güzel ama kitlesi dar. Dünya çapında 12 milyon insan var. Bu oran aslında düşük. Sonuçta E-Spor, niş bir sektör” dedi. Amazon ve Apple gibi kuruluşların geliştirdiği akıllı hoparlör piyasasını değerlendiren Stewart, Türkiye’de akıllı hoparlör kullanımının yüzde 2 seviyesinde olacağını söyledi. Akıllı hoparlörlerin alışveriş yapmak için kullanıldığını ve makine öğrenme teknolojisinin buna katkı sağladığını söylerken, “Fakat tüketiciler her zaman ‘geçen sefer aldığım kedi kumunu al’ ya da ‘Bir ay önce aldığım diş macunundan al’ diyorlar. Hiç yeni bir şey almıyorlar. Yeni karar almıyorlar, yeni bir akıllı telefon değil. Bu konuya dikkat etmek gerek” dedi.

“UZMANLAR İMKANSIZ DİYOR”

Televizyon izlenme oranlarına da mercek tutan Stewart, gençlerin gelecekte televizyondan çok radyo kullanacağını söyleyerek, “Otomobilde müzik dinleniyor, İstanbul’da da trafik var. Genç çalışanların yüzde 30’una radyo ile ulaşılabiliyor, gelecekte gençler televizyondan çok radyo kullanacak. Televizyon izlenme oranları düşüyor fakat spor izleyiciliği artıyor. Özellikle bahis oynayan kitle daha çok televizyon izliyor” dedi.

Otonom (sürücüsüz) araçlar konusunda da açıklamalarda bulunan Stewart, büyük markaların bu konuda adımlar attığını söyleyerek, “Otonom araçlar 6 kategoride belirleniyor. Beşinci kategori, kendi kendine seyahat eden, çocuklarınızı içine koyarak istedikleri yere kendi başlarına gidebilecekleri bir kategori. Fakat uzmanlar ve büyük şirketler beşinci kategorinin imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü bu tür otonom araçlar en ideal şartlarda çalışıyor. Yağmur, kar, sis, fazla güneşli olursa o araç çalışmıyor. Üstelik trafikteki insanların garip hareketler yaptıkları da biliniyor. Dolayısıyla ben çok karamsar değilim ama yakın zamanda bunların yaygınlaşacağını düşünmüyorum. Otonom araçların yaygınlaşması için en az 20-30 yıl var” dedi.