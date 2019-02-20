Venezuela’da elçilik krizi!

Kendini geçici başkan ilan Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı ifade edilen Maria Faria, sabah saatlerinde Kosta Rika’nın başkenti San Jose’deki Venezuela Büyükelçiliğine girdi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan diplomatların görevden alındığını kaydeden Faria, Kosta Rika hükümeti tarafından da tanındıklarını iddia etti.

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“HIRSIZLAR GİBİ”

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. “Bu sabah bir grup yabancı, hırsızlar gibi Venezuela’nın Kosta Rika’daki elçilik binasına girdi.” diyen Arreaza, bu ülkenin hükümetinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde tesisler ve personelin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı. Guadio’yu geçici başkan olarak tanıyan ülkeler arasında yer alan Kosta Rika, 16 Şubat’ta Venezuelalı diplomatlardan 15 Aralık’a kadar ülkeyi terk etmelerini istemişti. AA