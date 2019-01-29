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Maduro’nun rakibinden gözdağı: Bütün seçenekler masada

ABD Başkanı Trump'la birlikte bazı ülkelerin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido açıklamalarda bulundu. Guaido, CNN'e barışçıl bir geçişin mümkün olduğunu söyledi. Guaido, "Bütün seçenekler masada" dedi.

Sozcu.com.tr
14:59 -
Haberler Dünya
Maduro’nun rakibinden gözdağı: Bütün seçenekler masada

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun karşısına çıkarak ABD ve bazı batılı ülkelerin desteğini alan muhalif siyasetçi Juan Guaido açıklamalarda bulundu. Guaido, CNN’e konuşarak bu süreçteki planını anlattı.

Guaido, “Barışçıl bir geçiş yapılabileceğine eminiz. Hem bir geçiş hem de özgür seçim” dedi. Guaido ayrıca ABD Başkanı Trump ile de konuştuğunu dile getirdi. Muhalif siyasetçi Venezuela’ya olası bir askeri müdahalenin gündemde olup olmadığına dair bir soruya da, “Bütün seçenekler masada” dedi.

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Son güncelleme: android-time 15:37 29.01.2019
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