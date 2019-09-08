Yunanistan’dan küstah Türkiye çıkışı: Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta içi Suriyeli mülteciler konusunda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Erdoğan’ın, “Perşembe günü Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya İdlib’den kaynaklanacak sorunları asla tek başımıza yüklenmeyeceğimizi açıkça ilan ettik. Dedik ki ya bu yükü paylaşacaksınız. Paylaşmamanız halinde kapıları açarız” sözlerini basın mensuplarına değerlendirdi.

Mitsotakis, “Sayın Erdoğan, şunu anlamalı ki, mülteci sorunun çözmek için daha fazla kaynak sağlamak amacıyla Yunanistan’ı ve Avrupa Birliği’ni tehdit edemez. Avrupa çok para verdi, son yıllarda 6 milyar euro verdi ve bu anlaşma hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin yararına” dedi. Mitsotakis, 2016’da yapılan mülteci anlaşmasının genişletilmesi konusunda Türkiye ile iyi niyetli bir şekilde görüşmeye devam edeceklerini dile getirirken, “Yunanistan, tehdit edilirken” bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.