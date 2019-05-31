İlkokullar yeniden 5 yıla mı çıkıyor?

Eğitimde yeni lise sisteminin açıklanmasıyla birlikte tartışmalar da başladı. Yeni sistemin temelini oluşturan rapor, MEB Ziya Selçuk'un da kurucuları arasında yer aldığı ve direktörlüğünü yaptığı Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM'in hazırladığı Ulusal Eğitim Programı (UEP) adını taşıyor. Bu rapor 2015 Nisan ayında açıklanmıştı. Açıklamayı yapanlardan biri de o dönem TEDMEM Direktörü olan Ziya Selçuk'tu. Raporda okul öncesinin 1, ilkokulun 5, ortaokulun 3+1, liselerin 3/4 yıl olması için öneride bulunulmuş, 4+4+4 eğitim modeli de, ilkokulların 4 yıla indirilmesi nedeniyle eleştirilmişti. TEDMEM'de hazırladığı raporda belirlenen ilkelere göre hareket edilirse ilkokullar yeniden 5 yıla çıkacak, liseler ise 3+1 şeklinde yeniden yapılandırılacak. 2012'de getirilen 4+4+4 eğitim sistemi ile İmam Hatip öğrenci sayılarında artış bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmemişti.