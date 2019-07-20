KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi: 2019 KPSS saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde sınav 10.15’te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45’te ise hukuk, iktisat, maliye oturumları şeklinde gerçekleşecek. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

ÖSYM AİS: KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz’da düzenlenecek.

Bu kapsamda sınav; 20 Temmuz Cumartesi günü 10.15’te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45’te ise hukuk, iktisat, maliye oturumları şeklinde gerçekleşecek.

21 Temmuz Pazar günü işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları 10.15’te başlayacak.

KPSS’nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15’te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te düzenlenecek.

KPSS KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA

Cumartesi günü yapılacak alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltilek ve 150 dakika süre verilecek. Pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacak.