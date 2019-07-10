KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2019 KPSS ne zaman? 7225 nitelik kodu nedir?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile memur adayları KPSS’de aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu için tercih yapacak. Adaylar KPSS tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar yapabilecekler. İşte KPSS tercih kılavuzu ve 7225 nitelik kodu hakkında merak edilenler…

KPSS TERCİH KILAVUZU 2019

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK

KPSS yerleştirme sonuç tarihi tercihler bittikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilecek. Henüz net tarih belli değil. KPSS yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.