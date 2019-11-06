KYK burs ve kredilerine 2019 zammı belli oldu! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK bursları ne kadar oldu? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman? Bu soruların cevabı KYK burs başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından merakla araştırlıyor. KYK burs sonuçları merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi, Erdoğan burs ve kredi ücretlerine ne kadar zam yapılacağını duyurdu. KYK burs sonuçları ve kredi sonuçları için açıklama olmasa da bazı tarihler ipucu veriyor.

ÖĞRENCİ BURSLARINA YÜZDE 10 ARTIŞ

“2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Hayırlı olsun.

KYK ÖĞRENCİ BURSU ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan partisinin grup toplantısında açılanmalarda bulundu “Kalkınma, büyüme, yatırım, refah, mücadelesini de asla ihmal etmedik. Eğitim hükumetlerimizin harcamalarında hep birinci sırada yer aldı. 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum.”

İŞTE BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2019 yılında verilecek olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.