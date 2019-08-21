KYK bursu nedir, kimler alabilir? KYK burs ücreti ne kadar oldu?

KYK yurt ve burs başvuruları okul kayıtları ile eş zamanlı yapılıyor. Her yıl KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Peki KYK bursu nedir, kimler KYK bursundan yararlanabilir? İşte son KYK burs ücretleri…

KYK NEDİR: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu yani KYK, ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre ödenen karşılıksız paradır. KYK maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlar.

KİMLER KYK’DAN FAYDALANABİLİR

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2018 KYK ücreti 500 lira olarak ödenmişti. Bu yıl burs miktarı zamlanarak ödenecek. Kurumun 2019 KYK burs ücretlerini Ağustos ayı sonuna kadar açıklaması bekleniyor.