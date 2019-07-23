YKS tercih robotu YÖK Atlas 2019: Üniversite tercihleri başladı

2019 YKS üniversite tercihleri bugün başladı ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek. YÖK'ün yayımladığı YÖK Atlas tercih robotu, öğrenci alan lisans ve ön lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki YÖK Atlas nasıl kullanılıyor? İşte Tercih yaparken dikkat etmeniz gerekenler…

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLA

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEKLER