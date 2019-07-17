YKS açıklandı tartışmalar alevlendi

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğrenime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçları dün gece açıklandı. Soruların açıklanması ile birlikte, pek çok aday sınava yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu. Soruların gece açıklanmasının adaylar üzerinde negatif bir etkiye neden olduğunu anlatan veliler, ÖSYM'yi eleştirdi. Bazı adaylar da bazı soruların cevaplarının yanlış olduğu iddiasında bulundu. Biz de ÖSYM'ye yapılan eleştirileri ve sınavı eğitim uzmanlarına sorduk.

ABBAS GÜÇLÜ: İNSANLAR PANİK YAŞADI

Soruların gece açıklanması ile ilgili bir velinin kendisine ulaştığı yazıyı takipçileri ile paylaşan Eğitim Uzmanı Abbas Güçlü, “Üniversite sınavlarında bu hep yaşanıyor, bilgisayar kilitlenmesin diye gece geç bir saatte açıklamayı tercih ediyorlar. Bunun ön bilgisini daha önce açıklasalardı insanlar bu kadar panik yaşamazdı. Ailecek oturup beklerler, sonuçları daha normal koşullarda değerlendirebilirlerdi. Üzüntülerini de sevinçlerini de aileleri ile paylaşabilirlerdi. Gece yarısı açıklanması doğru değil” şeklinde konuştu.

“ORTALAMALARIN DÜŞMESİ, SORULARIN ZOR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Güçlü, “Sonuçları istedikleri gibi gelmeyen adayların, o panikle yanlış bir şey yapabilir. ÖSYM teknik koşullar nedeniyle sonuçları gece yayınladıkları açıklamasını yapıyor. Ama önceden bir ön bilgi verilebilir” dedi. Sınava iki yılda girerek aynı netleri alan fakat ortalaması daha geriye düşen adaylar ile ilgili de konuşan Güçlü, “Bu sonuç, soruların bu yıl daha zor olduğunu gösteriyor. Demek ki geçen yıl 10 soruda alınan puanı almak için bu yıl 13-14 soru yapılması gerekiyor. Bu borsa gibi, sorular zorlaştıkça puanlar yükseliyor, sorular kolaylaştıkça da puanlar düşüyor” dedi.

“ADAYLARIN İDDİALARI CİDDİYE ALINMALI”

Bazı adayların doğru ve yanlış sayılarının farklı geldiği iddialarını da yanıtlayan Güçlü, “Bu tarz iddialar her zaman ciddiye alınmalıdır. Önceki yıllarda da benzer iddialar gelmiş ve ÖSYM yalanlamıştı ama sonrasında soru iptalleri oldu, bazı adayların puanları yeniden hesaplandı. Bunun için her türlü iddiayı cevaplamak önemli. Bu yıl da Matematik ve Sosyal Bilimler'den iki soru iptal edildi. Siz adaylara 1,5 yılda soru hazırlayıp 1,5 yılda cevaplamalarını bekliyorsunuz, onu da doğru hazırlayamıyorsunuz” yorumunda bulundu.

BU YIL 2,5 MİLYON ADAY SINAVA GİRDİ

2018 yılında, TYT’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273’ünün sınavı geçerli sayılmıştı. Bu yıl ise, 2 milyon 528 bin 110 aday sınavda ter döktü. 2018 YKS'de TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019 TYT'ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısının da 13 bin 19 olduğu öğrenildi. 2018 YKS'de iptal edilen soru sayısı, İngilizce oturumunda bir iken bu yıl Sosyal Bilimler ve Matematik alanlarında iki soru iptal edildi.

“YILLARA GÖRE TÜRKYE SORU ÇÖZÜM ORTALAMALARI DEĞİŞİYOR”

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, adayların Twitter üzerinden yks2019 hastagı ile atmış olduğu eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu. Bir adayın, “2018 yılında yapmış olduğum netleri bu yıl da yapmış olmama rağmen ortalamam daha geriye düştü” ifadelerini cevaplayan Gültekin, “Burada, esas mesele şu. Yıllara göre, Türkiye soru çözüm ortalaması düşüyor, standart sapma değişiyor. İşin içerisinde çok fazla değişken var. Sınava giren sayısı, soruları çözen sayısı, net sayısı, adayların her yıl göstermiş olduğu performans farklı. Yani sonuçların bir önceki yıla göre, aynı olacağını söylemek çok sağlıklı olmaz” şeklinde konuştu.

“ADAYLARA İTİRAZ YOLU AÇIK”

Sözlerine devam eden Gültekin, eğitimciler olarak yapmış oldukları değerlendirmede, “Her zaman kazanan adaylar ile uğraşıyoruz? Peki, kaybeden adaylar ne yapıyor? Onlar hayatlarına ne şekilde devam ediyorlar? Bunları da sorgulamamız gerektiğine karar verdik” dedi. Gültekin, “2 buçuk milyon öğrenci sınava girdi, 1 milyon 200 bin adayın lisans bölümlerini tercih etme hakkı doğdu. Bu çocukların yarısı demek ki lisans tercihi yapamıyor. Bu öğrencileri de eğitimciler olarak sorgulamamız lazım” ifadelerini kullandı. Sorulardaki doğru ve yanlış sayılarının farklı hesaplandığını iddia eden adaylar için de itiraz yolunun açık olduğunun altını çizen Gültekin, “Sonuçlar ilan edildikten sonra, adayların 1 aylık itiraz süresi bulunuyor. Adaylar, bu süreçte itirazlarını gerçekleştirebilir” dedi.

“GECE AÇIKLANMASI DEĞİL GEÇ AÇIKLANMASI ÖNEMLİ”

Sonuçların gece açıklanmasının bazı velilerde endişeye neden olduğu yönündeki paylaşımlar ile ilgili de konuşan Gültekin, “Sonuçların gece açıklanmasından önce, neden 1 ayda ilan edildiğini sorgulamamız lazım. Bu sonuçların günümüz teknolojisinde 2 hafta içerisinde açıklanması gerekiyor” dedi. Sonuçların gece açıklanmasından kaynaklı bazı adayların sıkıntı yaşadıklarını belirten Gültekin, “Şunu vurgulamamız gerekiyor, bu bir kişilik sınavı değil, bu olayı ülke olarak bu noktaya indirgememiz gerekiyor. Bu sınavın hayatlarının en önemli sınavı olmadığını anlatmalıyız. Ebeveynler, bunu bir ölüm kalım savaşı gibi entegre etmemeliler” diye konuştu.