1 milyon 696 bin Suriyeliye her ay 225 milyon lira harçlık veriyoruz

Komisyonda bilgi veren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Uzmanı Rıdvan Kurtipek, Türkiye'deki 1 milyon 696 bin 555 kişiye Sosyal Uyum Yardımı yapıldığını açıkladı. Kişi başına 120 lira olarak ödenen bu yardım daha sonra 133 liraya çıkarıldı. Bir ailede 10 kişi varsa bu her ay 1.333 lira ödeniyor.

ÖDEME KRİTERİ

Kurtipek, yardımın belli kriterleri taşıyanlara yapıldığını da belirterek şunları kaydetti: “Kriter, 18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı veya 60 yaşın üzerinden en az 1 kişinin olduğu haneler. Hanede en az 1 engelli varsa, sadece kadından oluşuyorsa, 18 yaşından küçük en az 4 kişi varsa ya da 59 yaş arası sadece 1 birey varsa ve 18 yaşından küçük en az 1 birey varsa, bir ailede 3 çocuk, 2 de yetişkin varsa yardım yapılıyor. Ailede engelli varsa ayrıca 600 TL ek ödeniyor.''

Yardımın Avrupa Birliği'nden geldiğini kaydeden Kurtipek, “AB parayı Dünya Gıda Programı'na veriyor, başvuruları alıyoruz. Halk Bankası ve Kızılay Kart platformu aracılığıyla ödeme gerçekleşiyor” dedi.