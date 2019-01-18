105 bin emekliye 3 yıl zam yok

Hükümetin emekliye zam oyunu yasalaştı. Bin liranın altında aylık alan 105 bin emeklinin aylığı 1000 liraya tamamlanacak. Ancak aylığı 1.000 liraya tamamlanan emekliler yaklaşık 3 yıl zam alamayacak ve bin liralık gelirleri artmayacak.

Bin liranın altında aylık alan 105 bin emeklinin aylık gelirinin bin liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifi Meclis'ten geçti. Düzenleme, 105 bin emeklinin söylendiği gibi emekli aylığını değil aylık gelirini bin liraya çıkaracak. Önümüzdeki 3-4 yıl boyunca maaşlara gelecek zamlar bu emeklilerin bin liralık gelirinde artış sağlamayacak. 105 bin emekli uzun süre zamsız kalacak.

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği emekliye zam oyunu CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin itirazlarına rağmen Meclis'ten aynen geçirilerek onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderildi. AKP'li bakan ve milletvekilleri, bin liranın altında aylık alan hiçbir emekli kalmadığını uzun süre kamuoyunda dillendirmiş, emeklilerden gelen itirazları ise yok saymıştı. Ancak yerel seçimler öncesi bin liranın altında aylık alan emeklilerin olduğu bir anda hatırlandı. AKP'li milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifiyle bin liranın altında aylık alan 105 bin emeklinin aylığının bin liraya çıkarılacağı söylendi.

FARKI HAZİNE KARŞILIYOR

Ancak SÖZCÜ, hazırlanan düzenlemeyle emekli aylıklarının değil, Hazine'den sağlanacak ek destekle aylık ele geçen gelirin bin liraya çıkarılacağını kamuoyuna duyurdu. Buna göre örneğin aylığı 750 lira olan emeklilere 250 lira da Hazine'den destek sağlanarak ele geçen gelir bin liraya yükseltilecek. Her 6 ayda bir verilen maaş zammı bin liraya değil, emekli aylığı olan 750 liraya yapılacak. Böylece örneğin maaşlara yüzde 10 zam yapıldığını 750 liralık emekli aylığı 75 lira artarak 825 liraya çıkacak. Hazine'nin emekliye yapacağı ek ödeme 250 liradan 175 liraya düşecek. Emeklinin aylık geliri yine bin lirada kalacak. Bu sistem emekli aylığı bin liraya ulaşana kadar böyle devam edeceği için emeklinin aylığı 3-4 yıl boyunca hep bin lirada kalacak, reel zam alamamış olacak.

CHP'NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Maddenin Meclis'teki görüşmeleri sırasında CHP, bin liranın 2 bin 20 liralık net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, İYİ Parti de bin 300 liraya çıkarılması için iki ayrı önerge verdi. Ancak bu iki önerge de kabul edilmedi. CHP Milletvekili Süleyman Girgin, “En düşük emekli maaşı bin liranın altında olamaz diye düzenleme yapılıyor. Ama nasıl bir düzenleme yapılıyor? Yaklaşık 130 bin kişinin bin liranın altında ücret aldığı söylendi. Örneğin 700 lira maaşı olan bir emekli enflasyon oranında yüzde 10 zam alacak. Ne olacak maaşı? 770 lira. Bin liraya tamamlanacak. Sonrasında, gelecek yıl ne olacak? Yine yüzde 10, tekrar bin liraya tamamlanacak. Sonra? Tekrar yüzde 10, tekrar bin liraya tamamlanacak. Ne zamana kadar? En az 4 yıl boyunca bu emeklilerimiz bin liraya talim edecek. Bunu özellikle vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum” dedi. Düzenlemeyi eleştiren İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk da AKP'li vekillere, “Sizi emekliler vuracak. Yaşlılık aylığını bin TL yaptığınız, asgari ücret bile ödemediğiniz o emekliler vuracak. Böyle palyatif tedbirlerle insanların ne zamana kadar oyunu alabileceksiniz?” dedi.

İşsizlik ödeneğinde prim şartı esnetildi

EKONOMİ alanında düzenlemeler içeren 71 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda işsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılacak, “hizmet akdine tabi” olarak çalışmak yeterli olacak. Kabin memuru ve pilot maaşlarının yüzde 85'i Gelir Vergisi'nden muaf iken bu oran yüzde 70'e indirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sertifika verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimine KDV muafiyeti getirildi. Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında sayıldı. Ayrıca, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'den yapacağı alımlar Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulacak.