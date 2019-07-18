11 bin ton domates çöpe gidecek

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 18 gündür bekletilen yüzlerce konteynır domatesin iki gün içinde Suudi Arabistan'a geçişinin sağlanmaması halinde çöpe gideceğini söyleyen CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Hükümete “Suudi Arabistan'ın uyguladığı ambargoya ilişkin bir planlamanız var mıdır” diye sordu.

ON SEKİZ GÜNDÜR GİRİŞ BEKLİYOR

Konuyu TBMM Genel Kurulu'nda dile getiren Özer, hükümetin söz konusu ambargoya ilişkin bir planlaması olup olmadığını sorarak açıklamada bulunulmasını istedi. Özer şunları söyledi, “Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'la ilişkilerimizdeki kriz tarım sektörüne de yansıdı. Mersin Limanı'ndan yola çıkarak beş günde Cidde Limanı'na ulaşan binlerce ton domates gümrükteki yavaşlatma nedeniyle on sekiz gündür giriş bekliyor. Gelen bilgilere göre, günde sadece bir-iki konteynerin geçişine izin veriliyor”

SORUN ÇÖZÜLMEZSE ÇÖPE GİDECEK

Özer, “Suudi Arabistan'daki tedarikçilerin hac döneminin de yaklaşmasıyla artan talebi üzerine gönderilen binlerce ton domates sorun çözülmezse çöpe gidecek. Ülke ekonomisine de kayıplar verecek bu konuyla ilgili hükümet tarafından en kısa sürede bir açıklama ve vakit geçirmeden gerekli girişimlerin yapılmasını talep ediyoruz. Suudi Arabistan'ın uyguladığı ambargoya ilişkin bir planlamanız var mıdır? Aylar önce başlayan krize rağmen neden bugüne kadar bir tedbir alınmamıştır? İhracatçılarımız, aynı zamanda üreticilerimiz ve sanayicilerimiz neden zor durumda bırakılmıştır?” dedi.