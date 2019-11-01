Türkiye'de maalesef çocuk işçi konumunda birçok çocuk çalışmaktadır. Ancak Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yaş sınırlandırılması ve çocuk işçilerin çalıştırılma koşulları ile ilgili tüm şartlar net bir şekilde belirlenmiştir.Buna göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak eğer çocuk 14 yaşını doldurmuşsa ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamışsa, bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Peki, 14 yaşındaki çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler neler? İşte çocuk işçiler hakkındaki önemli detaylar…

ÇOCUK İŞÇİ NEDİR?

2004 yılında çıkarılan “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te çocuk ve genç işçi tanımı yapılmış, çocuk işçiler ve çalıştırılma yaşları ile çalışabilecekleri alanlar özel olarak düzenlenmiş, çalıştırılabilecekleri işlerin sınıflandırılması belirlenmiştir.

Buna göre;

Genç işçi :15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ HAFİF İŞLER NELERDİR?

Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

-Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,

-Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri,

-Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,

-Büro hizmetlerine yardımcı işler,

-Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),

-Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,

-Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,

-Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç),

-Spor tesislerinde yardımcı işler,

-Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.

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