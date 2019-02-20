2019 bekçi maaşları ne kadar oldu?

Halkın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan bekçi maaşları 2019 yılında ne kadar oldu? Mart ayında 8 bin bekçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından bekçi maaşları da merak konusu oldu. Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çalışan bekçilerin mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmaya bağlı bölgelede ise mesleki amiri ilçe Jandarma birlik komutanıdır. Kadroda yer alan ve görev yapan bekçi personellerinin kahverengi üniformaları mevcut olup sadece kahverengi üniforma ile görev yapmaktadır. Yani sivil olacak bekçilik yapmaları mümkün değildir. Kadroda yer alan açık ve polislerin gece görev yapma alanlarının azalması sebebiyle askerliğini yapmış en az lise mezunu olmak şartıyla bekçi olmak mümkündür.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.