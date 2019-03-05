Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlanmaktadır. Evde bakım ücretleri de her yıl asgari ücrete göre belirleniyor. 2019 evde bakım ücreti ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz…

2019 EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşındaki gelir kriteri de asgari ücrete endeksli. Engelliye bakan kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bu rakam 1.219,35 TL oldu.

Evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeniyordu. Yeni yıl ile birlikte evde bakım maaşlarına da zam geldi. 2019 evde bakım aylığı 1305 TL oldu.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

– Engelli Sağlık Kurulu raporu

– 1 adet fotoğraf

– Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

– Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

– Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

– Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu – İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

– Boşanma halinde boşanma kararı