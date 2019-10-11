332.5 Tonluk altın operasyonu

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Merkez Bankası rezervleri içerisinde yer alan ve daha önce ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan 350 ton altının yüzde 95'ini (332.5 ton) Türkiye'ye getirdiklerini bildirdi. Merkez Bankası'nın taşıma operasyonunun sınır dışı harekat öncesinde yapılması dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı Uysal, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine banka faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmelerde milletvekillerinden gelen soruları da yanıtlayan Uysal, bir soru üzerine Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin 350 tonu aştığını, daha önce yurtdışında tutulan bu altınların yüzde 95'ini (yaklaşık 332.5 ton) Türkiye'ye getirdiklerini, yurtdışında yüzde 5'inin (yaklaşık 17.5 ton) kaldığını bildirdi.

ÖNCE LONDRA'YA TAŞIDI

Merkez Bankası, daha önce ABD Merkez Bankası'nda tutulan 28.7 ton altın rezervinin tamamını, Halkbank soruşturmasının başlamasının hemen ardından olası bir ABD ambargosuna karşı tedbir olarak 2016 yılında Londra'ya taşımıştı. Uysal, verdiği yeni bilgiyle İsviçre'nin Basel ve İngiltere'nin Londra kentlerinde tutulan altınların tamamına yakınını da Türkiye'ye taşıdıklarını söyledi. Merkez Bankası 2016 yılına kadar altın rezervlerinin yüzde 83'ünü ABD, İngiltere ve İsviçre'de tutuyor, geri kalan yüzde 17'sini de Türkiye'de saklıyordu. 2016 yılında başlatılan altın taşıma operasyonu büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Merkez Bankası'nın 27 Eylül tarihli bilançosundaki 537.6 ton altının 20.1 tonu bankalar, 152.3 tonu zorunlu karşılıklar ve 365.2 tonu da Merkez Benkası'na ait görünüyor.

Sunum sırasında Başkan Uysal'a, Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine kendisinin atanmasının bağımsızlığı zedeleyip zedelemediği de soruldu. Bu soruya, “Yasalar çerçevesinde bu göreve atandık. Motivasyonumuz yüksek. Bağımsızlığımız var, hep birlikte çalışıyoruz” yanıtını verdi. Eski Merkez Bankası Başkanı ve komisyonun İYİ Partili üyesi Durmuş Yılmaz, Başkan Uysal'a İstanbul'a taşınma fikrinin son derece yanlış olduğunu ifade ederken, “İstanbul'a daha bağımsız olmak için taşınıyorsanız vazgeçin. Eğer talimatlara ‘hayır' deme cesaretiniz yoksa Kaf Dağı'nın arkasına da taşınsanız bağımsız olamazsınız” dedi.

İşsizlik ve enflasyon da soruldu

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'a, Hazine'ye gönderilen yaklaşık 43 milyar liralık ihtiyat akçesi, reel sektörün 46 milyar lirayı aşan batık kredileriyle zamlara rağmen enflasyonun nasıl düştüğüne ilişkin sorular da soruldu. Milletvekilleri Uysal'dan somut yanıt alamadıklarından şikayet ederlerken, Merkez Bankası yönetiminin sorunları doğru tespit etmek yerine iyimser yaklaşımlarla geçiştirmeye çalıştığı yorumunda bulundu.