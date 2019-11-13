Yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığı özellikle bu aylığı almak isteyen vatandaşlar tarafından sık sık aranmaktadır. Devletin sağlık sigortası olmayan ve ekonomik durumu Türkiye şartlarında geçinmek için yetersiz olan kişilere vermiş olduğu 65 yaş aylığı için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 65 yaş aylığını herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların alabilmesi için hangi şartları yerine getirmeleri gerekmektedir? Peki, 65 yaş aylığı nedir? Yaşlılık aylığı almanın şartları nelerdir? İşte birçok kişinin aradığı bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? YAŞLILIK AYLIĞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.

65 yaş aylığını alabilmek ve bu imkânlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlar için aranan bu şartlar;

-65 yaşın doldurulması,

T-ürk vatandaşı olması,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

-Nafaka almıyor olması,

-Hiçbir geliri olmaması,

-Sağlık sigortasının olmaması,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaktadır Ancak aranan bu şartlardan bir ya da birkaç tanesini yerine getirmeyen vatandaşların 65 yaş aylığı için yapmış olduğu başvuru reddedilir.