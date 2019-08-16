7.837 yerli kepenk indirdi yabancı 8.661 şirket kurdu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Pekcan, 2019 yılının ilk 7 ayında kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayılarını açıkladı. Buna göre,853 şirket birleşme işlemi ile başka şirketlere devredildi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 763 adet olarak gerçekleşti.Aynı süre içinde ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olarak 8 bin 661 şirket kuruldu.

YABANCI ŞİRKETLER

Aynı dönemde 871 yabancı şirket ise kapandı. Birleşme işlemi ile başka şirkete devir olan yabancı şirket sayısı da 25 adet olarak belirlendi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 41 adet oldu.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında başlayan krizin firmalar ve şirketler üzerinde etkisinin görüldüğünü ve ülkemizin önemli şirketlerinin konkordato başvurusu yaptığını hatırlattı. Gürer, “Binlerce işçinin işsiz kalıp, önemli şirketlerin kapanma ve el değiştirme süreci yaşadığı bir dönemde bile pembe tablolar çiziliyor” ifadelerini kullandı.