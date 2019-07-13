70 milyon ‘cep’ten sinyal gelmiyor! 250 TL’ye af

Fatih Sayan, Meclis'te görüşülen torba yasa teklifindeki kaçak cep telefonlarıyla ilgili af düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı. Türkiye'de mobil cihaz kayıt sistemine kaydolmadan hiçbir cep telefonunun kullanılamayacağını, bu sisteme halen 270 milyon cep telefonuna ait IMEI numarasının kayıtlı olduğunu söyledi.

250 LİRAYA AF

Düzenlemeyle 7 yıl ve daha uzun süredir sinyal alınmayan 70 milyon cep telefonunu sistemden sileceklerini belirten Sayan, kayıtlı telefonların IMEI numarasını kayıtsız telefonlarına kopyalayarak vergiden kurtulanları 250 TL karşılığı af edeceklerini de bildirdi. Sayan ayrıca düzenlemeyle, GSM şirketlerinden ayrı ayrı taksitle cep telefonu alıp taksitlerini ödemeyen dolandırıcıların önüne geçileceğini de söyledi.