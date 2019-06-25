ABD’li milyarderlerden çağrı: Bizden daha fazla vergi alın

Bir mektup ile kamuoyuna duyurulan talebin altında Facebook’un kurucusu Chris Hughes ile milyarder Charlie Munger’in kızı Molly Munger gibi kişilerin de imzası bulunuyor.

BBC’nin haberine göre grup açıklamasında, herhangi bir adayı veya partiyi desteklemediklerini belirtti.

Açık mektupta, “Bir servet vergisi iklim krizinin ele alınmasına, ekonominin iyileştirilmesine, sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine, adil bir fırsat yaratılmasına ve demokratik özgürlüklerimizin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.” ifadelerine yer verilirken milyarder Warren Buffett’in sekreterinden daha düşük bir oranda vergilendirildiği belirtildi.

Mektupta, “Süper zenginliğin vergilendirilmesi” cumhuriyetimizin istikrarını ve bütünlüğünü zayıflatan artan servet konsantrasyonunu yavaşlatır “denildi.

ABD Başkanlık seçiminde aday olan isimlere hitap eden mektup özellikle Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın sunduğu bir plana atıfta bulunuyor.

Warren'ın planı gayrimenkul ve menkul değer olarak 50 milyon dolar üzeri varlığa sahip olanları hedef alıyor. Bu miktarda servete sahip 75 bin aileye getirilecek vergiyle 10 yılda 2.75 trilyon dolar toplanabilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 1999 yılında ulusal borcu azaltmak için bir kerelik servet vergisi önerdi, ancak seçim politikasının bir parçası olmadı.

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