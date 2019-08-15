Akbil fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci ve mavi akbil ücretleri…

Son dönemlerde vatandaşların özellikle de öğrencilerin sıkça aradığı Akıllı Bilet (Akbil) fiyatları hakkındaki güncel bilgileri sizin için derledik. 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden sonra yürürlüğe giren akbil fiyatlarıyla ilgili güncellemeler sonrasında akbil fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci ve mavi akbil ücretlerinde yapılan değişiklikler kimlerin yüzünü güldürdü? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT toplu ulaşım ücret tarifesi hakkındaki en güncel bilgiler ve haberimizin detayları…

AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU? ÖĞRENCİ VE MAVİ AKBİL ÜCRETLERİ DEĞİŞİKLİKLERİ

31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden sonra Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla öğrenci akbillerinde büyük bir indirime girdi. Daha önce 85 TL olan öğrenci aylık abonman akbilleri şimdi 40 TL'ye düşürüldü. 40 TL'ye düşürülen öğrenci aylık abonman akbilleri 200 geçiş hakkına sahip.

Öğrenci aylık abonman akbillerinde büyük bir indirim yapılırken mavi kart aylık akbillerinde bir değişiklik olmadı. Mavi kart tam aylık bedeli 205 TL. Aynı zamanda Sosyal kartlarda da aylık abonman ücreti değişmeyerek 125 TL ile devam etmektedir.

Aylık abonman akbillerindeki ücretler değişirken tek basımlık ücret tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Öğrenci akbilleri ile tek geçişlik ücreti 1.25 TL, tam akbiller ile tek geçişlik ücreti 2.60 TL ve sosyal akbil tek geçişlik ücreti ise 1.85 TL'dir.

Tarifeler hakkında detaylı bilgiyi İETT Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden https://www.iett.istanbul/tr/main/pages/iett-toplu-ulasim-ucret-tarifesi/42 alabilirsiniz.

İETT'DE GEÇERLİ KARTLAR NELERDİR?

*Anonim kart

Tüm vatandaşları temin edebileceği genel karttır. 6 TL karşılığında yetkili bayilerden alabilirsiniz.

*Mavi kart

Anonim İstanbulKart içine yüklenen aylık abonman sitemi ile aylık tam kart ve tek geçişlik kart olarak kullanabileceğiniz karttır.

*İndirimli kart

Ulaşımda indirimli tarifelerden yararlanabilecek kişilerin kişisel kartlarıdır. Bunlar

-Öğrenci Kartı

-Öğretmen Kartı

-60 Yaş İndirimli Kartı

*Ücretsiz Kartlar

Toplu taşımadaki ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek kişilerin kişisel kartlarıdır. Bunlar

-65 Yaş Kartı

-Belediye Zabıta Kartı

-Engelli Kartı

-Gazi Kartı

-Gazi Ailesi Kartı

-EHS Kartı

-Sarı Basın Kartı

-Şehit Eşleri ve Ailesi Kartı

-TÜİK Kartı

-Milli Sporcu Kartı

-PTT Kartı

*Sınırlı kullanımlı Kartlar

Satın aldığınızda sınırlı sayıda kullanım sağlayan kartlardır.

-BİRgeç: 5,00 TL