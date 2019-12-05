AKP’li ve CHP’li belediyelerden iklim deklarasyonu

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki programda deklarasyonu açıklayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iklim değişikliğinin kentlerin karşı

karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması ve gıda krizi gibi afetlerin artığını belirten Karalar, şöyle devam etti: ”Bu durum, kentlerimizin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları giderek derinleştiriyor. Küresel ortalama sıcaklıkların artmasından en çok etkilenecek kentler, aynı zamanda sera gazı salımlarının yoğunlaştığı yerler.

‘KARBONDİOKSİT SALINIMI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BAŞ FAİLİ’

Bilim, kentlerimizin, küresel ölçekte doğal kaynak tüketiminin yüzde 75’inden, karbondioksit salımlarının ise yüzde 70’inden sorumlu oldukları için iklim değişikliğinin de baş faili olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkemiz ne yazık ki iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafyalardan birinde bulunuyor. Adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir gelecek için iklim krizine karşı herkesin somut adımlar atması gerekiyor.”

Karalar, deklarasyonda 24 belediyenin imzası olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

‘EKOLOJİK TARIMA ÖNCELİK VERECEĞİZ’

”Bizler bu metni imzalayan yerel yönetimler olarak bilimsel veriler ışığında, uluslararası standartlara uygun veri toplama yöntemleri kullanarak karbon salımlarını azaltmak ve krize karşı uyum politikalarını hayata geçirmek için İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlayacağız. Yaşanabilir bir gelecek için kentlerde sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik vereceğiz.

İklim değişikliği ile mücadele eden yerel, ulusal ve uluslararası kurumları, girişimcileri, kooperatifleri ve sivil toplum örgütleri desteklenerek işbirliklerine dahil olacağız. Hem kentlerde risk altında bulunan yurttaşlara hem de kentlerin altyapısını korumak için imar planlama süreçlerinde iklim krizi ve etkilerini önlemeyi önceliklendireceğiz. Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutmak için, adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi taahhüt etmekteyiz.”

DEKLARASYONU İMZALAYAN BELEDİYELER Deklarasyonu imzalayan belediyeler şöyle: Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, Edirne Belediyesi, Rize Belediyesi, Tunceli Belediyesi, Avcılar Belediyesi (İstanbul), Bağcılar Belediyesi (İstanbul), Beşiktaş Belediyesi (İstanbul), Kadıköy Belediyesi (İstanbul), Sarıyer Belediyesi (İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul), Bornova Belediyesi (İzmir), Çiğli Belediyesi (İzmir), Karşıyaka Belediyesi (İzmir), Tepebaşı Belediyesi (Eskişehir), Bodrum Belediyesi (Aydın), Fethiye Belediyesi (Muğla), Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ), Acıpayam Belediyesi (Denizli)

(AA)