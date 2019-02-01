Alacaklılar Burj Al Babas Şatoları için ‘devam’ dedi

Bolu’da inşa edilen ve sosyal medyada tartışma konusu olan Burj Al Babas adlı projeyi hayata geçiren şirket, yaptığı 732 şato tipi villanın, 351’ni Kuveytlilere satmıştı. Projeyi yapan Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Haziran ayında konkordato ilan ederek mahkemeye başvurdu. Ancak, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Kasım 2018’de şirketin iflasına karar verdi. İflas kararıyla birlikte projenin tüm yetkilileri İstanbul 2.İflas Dairesi’ne geçti. İflas Dairesi bugün birinci alacaklılar toplantısı düzenledi. Çağlayan Adliyesi’ndeki seminer salonunda düzenlenen toplantıya çoğunluğu Kuveytli olan 100’ü aşkın alacaklı katıldı. Alacaklılar; 224 milyon TL alacak kaydı yaptırdı.

KAYYUM RAPOR: 375 ADET VİLLA SATILMAK ÜZERE BEKLEMEDE

Topantıda iflas eden projeye atanan kayyumun ön raporu da okundu. Raporda, 732 villanın 375 adetinin satıldığı, 357 adetinin satılmak üzere beklemede olduğu belirtildi. Ayrıca, satışa konu edilebilecek 357 adet villanın 135 adetinin villa, 214 adetinin ise devremülke dönüşen villa olduğu belirtildi.

İFLAS EDEN ŞİRKET FAALİYETE DEVAM EDECEK

Toplantıda şirket avukatı söz alarak faaliyet izni verilmesi durumunda projeyi öz kaynaklarından yapacaklarını belirterek, iflas kararı kesinleşene kadar alacaklılardan, şirkete izin vermelerini istedi. Yapılan oylamada, alacaklılar oy çokluğu ile ikinci alacaklılar toplantısına kadar şirket faaliyetinin devam ettirilmesine karar verdi.