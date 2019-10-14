Alamos Gold: Kirazlı projesi durdu

Kazdağları Kirazlı mevkinde halkın büyük tepkisini çeken altın arama projesini yürüten Kanadalı firma Alamos Gold inşaat ruhsatının yenilenmediği gerekçesiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada ruhsatın dün sona erdiği ruhsatları yenilenene kadar faaliyetlerin durduğu belirtildi.

Şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduğunu belirterek ruhsat yenileme işlemi için bakanlığın beklendiğini vurguladı.

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Kanadalı şirketin, doğa harikası Kaz Dağları’nda altın aramak için 195 bin ağacı kesip katliam yapması, göz göre göre geldi. 2007 yılından bu yana TBMM’ye verilen Meclis araştırma önergeleri ve soru önergelerinde dile getirilen uyarılar dikkate alınmadı.

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MHP MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEMİŞTİ

Tehlikeyi ilk fark eden MHP oldu. MHP Çanakkale Milletvekili Kemal Cengiz ve 28 MHP milletvekili, tam 12 yıl önce 9 Kasım 2007’de ‘’Dünya mirası Kaz Dağları, insanlığın saldırısına uğrayacak” diyerek yöredeki çevre sorunları ve altın arama izinleri için Meclis araştırması istedi. Önerge kabul edildi ancak araştırma komisyonu Kaz Dağları’nı değil Türkiye’deki genel çevre sorunlarını ele aldı.

‘BÜTÜN AĞAÇLAR KESİLECEK’ İFADESİ

CHP Çanakkale Milletvekilleri Ahmet Küçük Kasım 2007’de, Ali Sarıbaş Haziran 2012’de, Muharrem Erkek Ekim 2015’te ve Özgür Ceylan da 1 Ağustos 2018’de 4 kez ‘’Kaz Dağları katledilecek” diyerek Meclis araştırması açılmasını istedi. Ali Sarıbaş’ın 19 Haziran 2012’deki önergesinde, “Kanada’da kurulan, Toronto borsasına kayıtlı ve Meksika’da işletmesi bulunan Alamos Gold şirketi, Kaz dağlarında altın arayıp 1744 hektar alandaki bütün ağaçlar kesilecektir” ifadesi dikkat çekti.

İlk 3 önerge iktidar tarafından dikkate alınmadı son önerge ise verilişinden 9 ay sonra TBMM’de görüşülüp AKP oylarıyla reddedildi. Görüşmelerde önerge sahibi CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan “Kaz Dağları vahşetle karşı karşıya, oranın yok edilmesine seyirci kalamayız. Çanakkale’ye kıymayın” dedi.

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‘AĞAÇ KATLİAMI YOK” DEDİ

AKP Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “Orada ağaç katliamı olduğu iddiasını doğru bulmuyorum. Troya’dan beri altın madeni konusu o bölgede hep oldu. 10 sene önce verilen bir ÇED raporu var. Alan genişlemiş değil, ağaç sayısının değişmesi ağacın etrafındaki filizlerin büyümesine bağlı bir yaklaşım. Çanakkale’de maden varsa bu tüm millet için bir değerdir, çıkarılması görevdir, hatta geç kalınmıştır” diyerek altın araması ve ağaç kesimini, savundu.