Alibaba halka arzı erteledi

Konuya yakın iki kaynaktan birinin Reuters’a verdiği bilgiye göre Alibaba geçen hafta üç aylık bilançonun yayınlanmasından önce yönetim kurulu toplantısı yaptı. Toplantıda Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek Hong Kong’daki halka arzı erteleme kararı alındı.

Hong Kong’da suçluların yargılanmak üzere Çin’e iadesine imkan veren yasa tasarısının parlamentonun gündemine gelmesiyle başlayan protestolar 11 haftadan uzun süredir devam ediyor.

Kaynak ayrıca 11 haftadan uzun süredir devam eden protesto gösterilerinin giderek şiddete dönüştüğü ve kenti çıkmaza sürüklediği bir ortamda, bu kararın Hong Kong’da finansal ve siyasi istikrarın olmaması nedeniyle alındığını belirtti.

“YAKIN BİR ZAMANDA YAPMAK AKILLICA OLMAYACAK”

Diğer kaynak ise halka arz konusunda yeni bir takvimin resmi olarak belirlenmediğini ve Alibaba’nın Ekim ayında Hong Kong’da 10-15 milyar dolara kadar halka arz yapabileceğini belirtti.

Kaynak “Halka arzı şimdi veya yakın bir zamanda yapmak akıllıca olmayacak. Hong Kong’da yaşananlar göz önüne alındığında, Hong Kong’a bu kadar büyük bir hediye sunarak bu Beijing’i kesinlikle kızdıracak” dedi.

Alibaba konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

REUTERS