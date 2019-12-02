Almanya’da 6 bin 500 makine mühendisi eksik

Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği Başkanı Carl-Martin Welcker Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte ülkede halen 199 bin 800 makine mühendisinin istihdam edildiğini belirterek, mevcut durumda 6 bin 500 mühendise daha gereksinim duyulduğunu söyledi.

“BU SEKTÖRDEKİ İHTİYACIMIZ ÇOK FAZLA”

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Welcker, uluslararası ticari krizler, düşen konjonktür ve yapısal değişikliklerin ihracata endeksli branşı olumsuz yönde etkilemesine rağmen makine mühendislerine olan talebin yüksek olduğunu belirterek, ”Bu sektördeki ihtiyacımız çok fazla. Orta vadede makine mühendisi ve elektrik mühendisi açığımız olacak” dedi.

Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği tarafından yapılan bir araştırma da makine mühendislerine olan gereksinimi ortaya konuyor.

Araştırmaya katılan 320 şirketin verilerine göre yakın zamanda mühendis açığı yüzde 64 oranında olacak. Bundan üç sene önce yapılan son araştırmada açık yüzde 51 oranındaydı. Araştırma 1955 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.

“YÜKSEK MAAŞ VAADİNDE BULUNAN BİR SEKTÖRÜZ”

Mühendis açığı nedeniyle sektörde inovasyonun da sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunan Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hartmut Rauen ise ”Aslında ilginç çalışma alanları olan ve yüksek maaş vaadinde bulunan bir sektörüz. İş hayatına yeni başlayan mühendisler yılda ortalama 52.000 euro kazanabiliyor” dedi.

PEKİ TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın 2019 yılı Nisan ayında yayımladığı bültende makine mühendisliği alanındaki işsizlik sorununa dikkat çekildi. Açıklamada, “TÜİK verilerine göre mühendisler arasında işsizlik oranı 2018'de yüzde 10'un üstüne çıkmış ve işsiz mühendis sayısı 2017'ye göre 18 bin artarak 91 bine çıkmıştır. TÜİK verileri, mühendislerin işsizliğinin 2014'ten bu yana arttığına işaret ediyor. 2014'te sayıları 58 bin olan işsiz mühendislerin izleyen yıllarda sayıları artmış ve 2018'de 91 bine çıkarak 2014'e göre yüzde 57 artış yaşanmıştır. Aynı dönemde mühendis işsizliği yüzde 8,8'den yüzde 10,3'e çıkmıştır.” ifadeleri kullanıldı.