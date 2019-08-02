Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı! İşte çeyrek altın ve yarım altın fiyatları…

Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Hafta boyunca aşağı eğilim gözlenen altın fiyatlarında haftanın son günü yükseliş yaşandı. Fiyatlarda yaşanan yükseliş ardından vatandaşlar “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?” aramaları yapıyor.

ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 258 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258 liradan, bin 700 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 721 liradan, 235,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,25 liradan, bin 661 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 681 liradan, 831 liradan alınan Yarım Ziynet 841 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.