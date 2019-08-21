Altın fiyatlarında bugün 2019: Çeyrek altının fiyatı cep yakıyor!

İstanbul Kapalıçarşı'da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satıldı.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artırdığını, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin istifasının ise siyasi belirsizlikleri gündeme getirdiğini belirterek, bu gelişmelerin altın fiyatlarının yükseliş kanalında kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi verilerinin, ABD’de ikinci el konut satışları verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek, 1.510 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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