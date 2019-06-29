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Altın gibi düğün! Geline 5 kilogram altın takıldı

Diyarbakırlı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı. Piyasa değeri bugünün kuru ile hesaplandığının altınların fiyatı ortalama 1 milyon 310 bin TL tutuyor. Bu rakamın üzerine işçilik maliyeti de eklenince fiyat daha da katlanıyor.

11:07 -
Haberler Ekonomi
Altın gibi düğün! Geline 5 kilogram altın takıldı

Diyarbakırlı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı. Piyasa

Şanlıurfa’lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak’ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek’in oğlu Bilal Çiçek’in bir otelde gerçekleştirilen düğününe  yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.  Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu. 

AA

Son güncelleme: android-time 11:13 29.06.2019
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