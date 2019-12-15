Android telefonlarda Google uygulamaları krizi! Resmi açıklama geldi

Rekabet Kurumu, ABD'li arama devi Google'a, haksız rekabete yol açması sebebiyle ceza kesmişti. Ardından taraflar düzenlemeler konusunda anlaşamamıştı. Google tarafından ise bugün önemli bir açıklama yapıldı.

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Google’dan yapılan resmi açıklama şöyle:

“Ağustos ayında Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye'deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

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Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google'ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.”

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AÇIKLAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Google’ın bu açıklamasına bakıldığında Türkiye pazarına girecek yeni telefonlarda, bir anlaşma sağlanana kadar Google servislerinin Android cihazlarda yüklü olmayacağı görülüyor. Satışa sunulacak yeni nesil akıllı telefonları satın alanlar Google’ın bu hizmetlerinden doğrudan faydalanamayacak. Google Play Store yüklü olarak gelen bu telefonlarda bu uygulama mağazası yer almayacak.