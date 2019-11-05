AYM’ye SGK cezası

Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporlarına göre, Anayasa Mahkemesi'nin bilançosunda 3 milyon 453 bin 707 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri bulunuyor. Aynı tabloda 4 bin 566 liranın da sosyal güvenlik primi ödemeleri gecikme cezası ve zamlarına gittiği belirtildi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın Anayasa Mahkemesi 2018 Yılı Denetim Raporu hakkında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kılıç, “Sayıştay raporunda 4 bin 566 lira sosyal güvenlik primi ödemeleri gecikme cezası ve zamları yer alıyor. Anayasa Mahkemesi gibi adaletin en tepesinde bulunan ve örnek olması gereken bir kurumun SGK primlerini zamanında ödemediği için ortaya çıkan 4 bin 566 liralık fazla ödemenin açıklanması gerekir. Anayasa Mahkemesi bile SGK primlerini gecikme cezasıyla öderse vatandaş ne yapsın?” dedi.

2.4 MİLYONLUK TEMSİL GİDERİ

Kılıç, bilançoda dikkat çeken başka bir kalemin de 2 milyon 455 bin 554 Liralık temsil ve tanıtma gideri olduğunu vurgulayarak, “Yüksek Mahkeme, ne yapmıştır da bu kadar yüksek bir temsil ve tanıtma gideri harcaması gerçekleştirmiştir. Bununla ilgili gerekli açıklamayı Anayasa Mahkemesinin yapması gerekmektedir?” açıklaması da yaptı.