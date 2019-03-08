Banliyö treni ücreti ne kadar olacak?

6 sene aradan sonra bu pazar günü açılması beklenen İstanbul banliyö treni için son hazırlıklar da tamam.

Hattın tamamlanması ile birlikte Halkalı-Gebze hattının 115 dakikada alınması bekleniyor. Hattın toplamında 42 istasyon olacak. Günde 1.2 milyon yolcu taşıması bekleniyor.

Peki ya İstanbullu banliyö trenini kullanmak için kaç para ödeyecek? Bu bilgi henüz net değil. Kesin olan tek şey 2.60 TL'lik tam akbil ücreti ve 1.25 TL'lik öğrenci basım ücreti hattın tamamı için geçerli olmayacak.

Alınan bilgilere göre banliyö hattı için metrobüs usulü bir fiyat tarifesi uygulanacak.

Devlet Demiryolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ücret tarifesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Demiryolları’ndan yapılan açıklamada, “Yakın bir tarihte hizmete alınacak olan Gebze-Halkalı kent içi Marmaray hattımızda ücret belirleme çalışmalarımız devam etmekte olup sonuçlanmasını müteakip siz sayın yolcularımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadesini kullandı.

METROBÜSÜN ÜCRET TARİFESİ NASIL?

Banliyö hattında da metrobüs benzeri bir ücret tarifesi olması bekleniyor. Metrobüste 1-3 durak arası ücret 1.95 TL, 4-9 durak arası 3 TL, 10-15 arası 3.25 TL, 16-21 durak arası 3.40 TL, 22-27 durak arası, 3.50 TL, 28-33 durak arası 3.60 TL, 34 duraktan fazlası ise 3.85 TL ücret alınıyor.

Tren için yapılan simülasyon varsayımlarına göre Halkalı-Gebze arası 9 dakika aralıklarla sefer yapılacak. Bunun için ayrı bir ücret alınması planlanıyor.

Bakırköy-Pendik arası 4.5 dakika ara ile sefer yapılacak. Kazlıçeşme-Sögütlüçeşme arası 2.15 dakikada bir sefer yapılacak.

Bütün bu sefer tipleri için ayrı bir ücret planlaması üzerinde duruluyor.