Bayram ikramiyeleri eşitlensin

Emir, konuyu Meclis gündemine taşıyarak emeklilere çifte standart yapıldığını savundu. Emir, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Maliye Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

Emir, 2018 yılında yapılan yasal düzenlemenin SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri ile şehit ve gazi yakınlarını kapsadığını belirterek, bir hüküm bulunmadığı için bu haktan yararlanamayan ve aileleri ile birlikte sayıları 400 bini bulan vakıf sandık emeklisi bulunduğunu vurguladı.

Sandık emeklilerine ikramiye verilip verilmeme konusunun bankaların inisiyatifine bırakıldığını kaydeden Emir, bazı bankaların bir defaya mahsus, bazılarının avans olarak ödeme yaptığını ancak pek çoğunun da kanundaki boşluk nedeniyle, emeklilerine bayram ikramiyelerini ödemediğine dikkat çekti.

Emir, iki bakana da 2019 yılının Ramazan Bayramı'nda hangi bankaların bayram ikramiyesi ödediğini, ikramiye ödemeyen bankaların hangileri olduğunu, kaç banka vakıf emeklisinin ikramiye alamadığını sordu. Emir, “Emeklilerin bankaların inisiyatifine bırakılması Anayasa'da hüküm altına alınan “Sosyal devlet” ve “Eşitlik” ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır” diye de sordu.

8 AĞUSTOS’TA ÖDENECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek.