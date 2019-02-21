Beyaz eşya iç satışları geriledi

Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak ayında yüzde 9 düşüşle 364,676 adet oldu.

İhracat da Ocak ayında yüzde 3 düşüşle 1.22 milyon adete geriledi.

Beyaz eşya üretimi ise Ocak’ta yüzde 14 düşüşle 1.57 milyon adet oldu.

Beyaz eşya iç satışları ÖTV teşviklerine rağmen 2018 yılında yüzde 17 daralmıştı. TÜRKBESD Başkanı yılsonu değerlendirmesinde, Mart sonunda kadar uzatılan ÖTV indiriminin 2019 boyunca devam etmemesi durumunda sektörün yüzde 15 küçülmesinin beklendiğini söylemişti.

REUTERS