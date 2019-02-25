Bir milli kuruluş daha özelleştirme kurbanı

Türkiye’nin tek, Orta Doğu'nun en büyük gümüş fabrikası Kütahya'daki Eti-Gümüş Fabrikası üretimini durdurdu. Türkiye'nin ve Kütahya'nın can damarı olan Eti Gümüş Fabrikası, özelleştikten 15 yıl sonra kapısına kilit vurdu. Kütahya Eti Gümüş, 1987'de kuruldu. 2004'te 41 milyon 200 bin dolara özelleşti. O dönem kasasındaki para 20 milyon dolardı. Özelleştirildikten 15 yıl sonra gümüş üretimini durdurdu. 950 işçinin de, 3 aylık alacakları da dahil, tazminatlarını bile alamadan işten çıkarıldıkları bildirildi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “AKP, özelleştirmelerle Türkiye'nin en köklü kurumlarını yıkıma uğrattı. Kütahya'da özelleşmeyen tek bir kurum bile kalmadı. Eti Gümüş de bundan nasibini aldı. Gelinen noktada binlerce işçi mağdur, Türkiye ekonomisi zorda! Şimdi aynı akıbeti Tank ve Palet Fabrikası bekliyor” dedi.

KENTİN CAN DAMARIYDI

Kasap, AKP döneminde Kütahya'nın can damarları olan ve binlerce kişiye istihdam yaratan Manyezit İşletmeleri (KÜMAŞ), Kütahya Gübre Fabrikası (TÜGSAŞ), Azot Fabrikası, Şeker Fabrikası, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralı, Eti Gümüş'ün tamamının özelleştirildiğini bildirdi. Kasap, bu durumun kentte çok sayıda işsiz ve mağdur yarattığını söyleyerek, “Kütahya, Türkiye'nin ne hale geldiğinin bir fotoğrafıdır” dedi.