Bütçe açığı 2019 yıl sonu öngörüsüne 6 ayda yaklaştı

Bütçe, 2019 yılı Haziran ayında 12,1 milyar TL 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 78,6 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 yılı eylül ayında Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamıştı. YEP’te açıklanan hedeflere göre 2019 yılı sonunda bütçe açığının 80.6 milyar TL olması öngörülüyor. Ancak bugün açıklanan rakamlara göre bütçe açığı Ocak-Haziran döneminde 78.6 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

Başka bir deyişle YEP’te hedeflenen 2019 bütçe açığının yüzde 97.5’ine ilk 6 ayda ulaşıldı.

2019 YEP HEDEFLERİ

2018 yılının Eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıklamıştı. YEP’e göre 2019 yılında büyüme hedefi 2.3, enflasyon hedefi 15.9 ve işsizlik beklentisi de yüzde 12.1 olarak açıklanmıştı.

İHTİYAT AKÇESİ TEKLİFİ MECLİS’TE

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı'na verilen ve ‘mali paket' olarak adlandırılan kanun teklifi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Muş söz konusu teklifte son dönemde gündemde olan ihtiyat akçesi ile ilgili düzenlemenin de yer aldığını söylemişti. Muş açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) kanununda bir değişikliğe gidiyoruz. Burada ‘yedek akçe' olarak ayrılan oranları da ‘Türk Ticaret Kanunu' ile uyumlu hale getiriyoruz. Ayrılan kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz. Zorunluk karşılıklarla ilgili sadece pasif tarafına da değil, aktif tarafına bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesiyle alakalı Merkez Bankası'na bazı yetkiler teklif ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomistler ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılmasının para basmakla aynı şey olduğunu söyleyerek söz konusu tasarıya karşı çıkıyor.

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