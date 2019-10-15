CHP’den işsizlik tepkisi: Bu artış yaz aylarında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Temmuz ayında işgücüne katılan 317 bin kişi iş bulamadığı gibi üstüne de 748 bin kişi işini kaybetmiş durumda” dedi.

Erdoğdu TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, döviz kurlarında Ağustos 2018'de yaşanan şok yükseliş sonrası ekonominin hızla daraldığına işaret ederek şunları söyledi:

“Bir yandan düşen ekonomik büyüme oranları, diğer yandan yükselen enflasyon ve artan işsizlik bir arada yaşanıyor. Temmuz 2019'daki verileri Temmuz 2018'dekilerle karşılaştırınca kur şokunun hemen öncesi itibariyle bir yıllık durumu daha sağlıklı değerlendirmek mümkün. Bu 12 aylık süreçte, resmi işsiz sayısı 3 milyon 531 bin kişiden, 4 milyon 536 bine yükselmiş durumda. İşsiz sayısı 1 milyon 65 bin artmış ve işsizlik oranı 10,8'den 13,9'a yükselmiş. Diğer bir ifadeyle işgücüne katılan 317 bin kişi iş bulamamış ve üstüne de 748 bin kişi işini kaybetmiş durumda.”

ASIL FELAKET GENÇ İŞSİZLİĞİ

Genç işsizliğinin ise yüzde 27’ye fırladığını, buna çalışmayan ve eğitimde olmayan yüzde 29,4'ün de eklenmesi halinde gençlerin yüzde 56,5’inin işsiz olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:

“Gençlerin yarısından fazlası boşta. ‘Her ile 1 üniversite' kampanyasından sonra açılan üniversitelerden mezun olan binlerce genç işsiz. Ülkede 15 yaş üstü işsiz sayısı 2019 Temmuz ayında geçen yıla göre 1 milyon 65 bin kişi arttı, 4 milyon 596 bin kişi oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek genç işsizlik oranını yaşıyoruz. Bu korkunç bir tablo. Bu gençler umudunu kesmiş olan, ne eğitim gören, ne de çalışan gençler. Asıl felaket bu. İktidarın konuşulmasını istemediği, dikkatleri başka yerlere çekmek için çabaladığı gerçeklerden birisi bu.”

TÜİK’in işsiz tanımı gereği işsiz sayılmayan, ancak “ne iş olsa yaparım” diyen 2 milyon 354 bin kişi dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısının 6 milyon 950 bin kişiye, işsizlik oranının da yüzde 21’e çıktığına dikkat çeken Erdoğdu, “Ekonomide güven sağlanmadan işsizlikte kalıcı düşüş mümkün değil. İstihdam için üretim artışı, üretim artışı için de yatırım gerekli. Yatırımcı ise ancak güven olan yere gider. Örneğin son günlerdeki gelişmeler nedeniyle güveni zayıflayan Volkswagen buraya yapacağı fabrikadan vazgeçtiğini açıkladı. İktidar işsizliği önlemek istiyorsa, bir an evvel ekonomide güveni yeniden tesis etmeli” diye konuştu.

FAİZ İNDİRİMLERİ YETMEDİ

Erdoğdu, resmi işsizlik verileri incelendiğinde son bir yıl içinde, işini kaybeden 748 bin kişiden 130 binin tarımda, 103 binin sanayide, 50 bin kişinin hizmetler sektöründe, 465 bininin ise inşaat sektöründe olduğunu vurgulayarak, “En kritik durum inşaat sektöründe yaşanmakta. İnşaat sektöründeki her 4 çalışandan 1'i 12 ay içinde işsiz kalmış durumda. Konut kredilerindeki faiz indirimleri sektörü canlandırmaya yetmiyor ve görünen o ki yetmeyecek. Hükümet birkaç yandaş müteahhidi kurtarmak için aldığı aspirin tedbirler yerine tüm ekonomiyi kapsayacak tedbirler almazsa bu rakamlar daha da kötüye gidecek” dedi.