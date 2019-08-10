Demirören’den ‘şanslı’ yatırımlar

Demirören Holding son yıllarda medyada yaptığı satın almalar ile adından söz ettirirken aynı zamanda şans oyunları sektörüne de çok hızlı bir giriş yaptı!

Öyle ki geçen aylarda İddaa ihalesini ortağı ABD’li Scientific Games ile birlikte Demirören Holding almıştı. İddaa’nın daha önceki işletmecisi Turkcell’in bağlı ortaklığı Inteltek ihaleye itiraz etmiş fakat Turkcell’in itirazı sonuçsuz kalmıştı.

Bunun üzerine aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Yıldırım Demirören, bahis ihalesini alan ortak taraflardan olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

10 YILLIK HASILAT 28 MİLYAR 119 MİLYON TL

Dün ise Sozcu.com.tr yılan hikayesine dönen Milli Piyango özelleştirmesinin de sonuçlandığını okurlarına duyurdu. Milli Piyango’nun 10 yıllık devir hakkı da yine içinde Demirören Holding’in olduğu Demirören ve İtalyan ortağı SISAL’ın oldu.

Milli Piyango’nun 10 yıllık hasılatının net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL olarak belirlendi.

Yani Türkiye’de futbol maçlarında bahis oynamak ve şans oyunu oynamak isteyenler bundan böyle Demirören Holding’in müşterisi olacak.

Dün yapılacak Milli Piyango ihalesi için şartname salı günü değiştirildi. İlk şartnamede ilk yıl için 7.5 milyar lira hasılat garantisi ve 10 yıl boyunca hasılatta enflasyon oranında güncelleme isteniyordu.

Yeni şartnamede ise 10 yıl için bugünkü değeriyle 28 milyar liralık hasılat istendi. Bu rakamın yıllık 9.5 milyar liraya denk gelmesi üzerine üç firma bugün düzenlenen yeni ihalede teklif sunmadı. İhaleye Doğan – Intralot Ortak Girişim Grubu da teklif vermişti.

AT YARIŞLARININ DA ÖZELLEŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR

Türkiye Jokey Kulübü’nün at yarışlarının da özelleştirilmesi bekleniyor. At yarışları yılda 4 milyar TL’ye yakın bir pazar oluşturuyor.