Doğalgazda indirim oyunu belgelendi

Doğalgaz indirimi vatandaşa en fazla yüzde 8.4 olarak yansıdı. BOTAŞ ise yüzde 10 indirim yaptığını duyurup topu dağıtım şirketleri ile EPDK’ya attı.

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği doğalgazdaki indirim oyununa vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ederken, BOTAŞ kurum olarak yüzde 10 indirim yaptıklarını açıkladı ve topu doğalgaz dağıtım şirketleriyle doğalgazın fiyat tarifesini belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) attı.

BOTAŞ yüzde 10'luk indirim yaptığını açıklasa da bu indirim vatandaşa en fazla yüzde 8.4 olarak yansıdı. Kimi faturalarda indirim yüzde 3.8'lere kadar düştü. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, indirimin yansımamasına ‘ısıl değer' farkı ve hava sıcaklığının 15 derecenin altına düşmesi yol açıyor.

İNDİRİM YÜZDE 8.4

İndirimin vergi hariç satış fiyatı üzerinden yapılması nedeniyle yüzde 10'luk rakama ulaşmanın zaten imkansız olduğunu belirtilirken, EPDK'nın belirlediği perakende doğalgaz satış fiyatı hesaplama yöntemi de BOTAŞ'ın yüzde 10'luk indiriminin tüketiciye yüzde 8.4 olarak yansımasına neden oluyor. Zamdan önce alınan ya da kullanılan doğalgazın zam döneminden sonra tüketilmesinin de yine fiyatlama mekanizması nedeniyle indirim oranını etkilediği bilgisi verildi.

11 Aralık 2018 ve 8 Ocak 2019'da 2 bin lira ödenerek alınan iki ayrı doğalgaz dekontuna göre PTT verdiği hizmet karşılığı 1.5 lira kestiği için tüketici her iki dönemde de 1.998.5 liralık gaz alıyor. İndirimden önce doğalgaz metreküp fiyatı 0.12389634 TL'den satılıyor. İndirim yapıldıktan sonraki metreküp fiyatı ise 0.1134577 TL'ye düşüyor. Normalde yüzde 10 olması gereken indirim yüzde 8.4'te kalıyor. Yüzde 10 indirim sözü verilen milyonlarca vatandaş bu farkın açıklanmasını ve indirimin söz verilen düzeye çıkarılmasını bekliyor. (Belge 1)

İNDİRİM YÜZDE 5.3

Ankaralı bir doğalgaz abonesi 27 Aralık 2018'de yani indirimden önce 2 bin lira ödeyip dağıtım şirketine ait Gazmatik'ten doğalgaz alıyor. Gazmatik kullanım bedeli olarak 1.9 lira kesip 1.998,1 liralık gaz satıyor. Bu paranın karşılığında Gazmatik bin 315,01 metreküp gaz alındığı, karta ise 1.408 metreküp gaz yüklendiği bilgisini veriyor.

Buna göre indirimden önce alınan gazın birim fiyatı 1.519 TL görünüyor. Aynı tüketici 2 Ocak 2019'da yani indirimden hemen sonra yine 2 bin lirayı Gazmatik'e yatırıyor. 1.9 liralık kesinti sonrası verilen belgede 1.389,715 metreküp gaz alındığı, karta 1.463,6 metreküp gaz yüklendiği bilgisi veriliyor. Buna göre indirim sonrasında yüklenen gazın birim fiyatında yüzde 3.79'luk, alınan doğalgazın birim fiyatında da yüzde 5.37'lik indirim yapıldığı görülüyor. (Belge 2)

İndirim vatandaşa yansımadı

Ocak ayının ilk günlerinde yüzde 10 doğalgaz indirimi bekleyen vatandaşlar hüsrana uğradı. Ankara'da Gazmatik'ten ya da PTT şubelerinden doğalgaz yüklemesi yapan vatandaşların ödedikleri para, aralık ayına göre aynı kalırken, aldıkları gaz miktarındaki değişim indirimin yüzde 8.4 ile yüzde 5.3 düzeyinde gerçekleştiğini gösterdi.