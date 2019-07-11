Emlak vergilerine zam geliyor

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve TBMM ye sunulan 11'inci Kalkınma Planı'nda ev ve arsa gibi gayrimenkulü olanların vergi yükünü artıracak kritik düzenlemeler yer alıyor. Emlak Vergisi sisteminin değiştirilmesini öngören planın hayata geçirilmesi durumunda ev ve arsa gibi gayrimenkullerden yılda iki taksitle alınan emlak vergileri çok daha yüksek tutarlara çıkarılacak. Ayrıca iki ve daha fazla konut sahibi olanların ödeyeceği tapu harçları da yükselecek.

Kalkınma Planı, önümüzdeki dönemde konut sahipliğiyle gayrimenkul alım ve satımları tıpkı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pahalı hale getirilerek cazip olmaktan çıkaracak düzenlemeler içeriyor. Plana göre, yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirlerini artırmaya yönelik olarak Belediye Gelirleri Kanunu'nda bir dizi değişiklikler yapılacak. Yerel yönetimlerin en önemli gelir kalemlerinden birini de emlak vergileri oluşturuyor.

YENİ SİSTEM GELECEK

Planda, “Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecektir” denildi. Bu ifadeleri değerlendiren uzmanlar, konut ve arsa gibi gayrimenkullerin vergilemesinde artık çok daha yüksek olan alım-satım bedellerinin esas alınacağını belirtti. Vergilemede piyasa fiyatlarının esas alınması halinde Emlak Vergisi tutarlarının çok yükselebileceğini belirten uzmanlar, bunun da konut sahipliğini çok daha pahalı hale getirebileceğini ifade etti. Planda, yeni vergileme sistemine yönelik tasarım ve uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin ilgili bakanlıklar tarafından çıkaracağı da bildirildi. Plana göre, konut sahipliği tıpkı bankalardan elde edilen faiz ya da borsa geliri gibi görülerek bu mantıkla vergilendirilmeye başlanacak. 11. Kalkınma Planı'nda bu yaklaşım, “Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecektir” ifadesiyle açıkça dile getirildi.

Vergi ve kredi için de düzenleme

Emlak vergilerinin yeniden gözden geçirilmesinin yanı sıra 11. Kalkınma Planı ikinci ev alımlarında büyük değişiklikler de içeren düzenlemelere kapı aralıyor. Planda ayrıca, “İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecektir” ifadesine yer verildi. Planın hayata geçirilmesi halinde ikinci konutların hem alım satımlarında daha yüksek harç ödeneceği hem de emlak vergilerinin çok daha yüksek düzeylere çıkarılacağı ifade ediliyor.