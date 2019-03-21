Erdoğan ETİ’yi ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehir’de ETİ fabrikasını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında işçileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında yeni üretim bandının açılışını yaptı.

ETİ Fabrikası’nda incelemelerde bulunan Erdoğan’a ETİ Gıda Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firuzhan Kanatlı, fabrikayı gezdirerek bilgi verdi.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra burada personelle birlikte yemek yedi. Ziyarete Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

AA