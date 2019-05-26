EYT’liler Yenikapı mitinginde buluştu

Türkiye’nin farklı illerinden gelen emeklilikte yaşa takılanlar, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin etkinliği kapsamında Yenikapı miting alanında buluştu. Ellerinde Türk bayrağı bulunan vatandaşlar, çeşitli pankartlar da taşıdı.

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Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmenin hukuk devletinin gereği olduğunu belirtti.

Kazanılmış hakkın tartışılmaması gerektiğini ifade eden Özüpak, ”Biz yıllarca çalışarak, prim ödeyerek emekliliği hak ettik. Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar.” diye konuştu.

Hiçbir bütçe hesabının, sosyal güvenlik haklarının geriye götürülmesinin gerekçesi olamayacağını ifade eden Özüpak, şöyle konuştu.

”Biz adaletli bir şekilde hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istiyoruz. Yaklaşan yerel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır.”

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da programda bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eski DİSK Başkanı Kani Beko ile bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri de katıldı.

CHP'NİN TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLMEMİŞTİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un “emeklilikte yaşa takılanlara (EYT)” ilişkin verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmemişti.

Üzerinde “EYT kader değildir” yazılı önlükle kürsüye çıkan Barut, “Bugün emeklilikte yaşa takılanlarla adlandırılan yurttaşlarımızın bu olumsuz durumu için ‘EYT kader değildir’ diyoruz değerli arkadaşlar. Bir insanın herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi belli bir tarih, sosyoloji ve kültür arasında yaşaması kader olabilir ancak o toplum düzeninde var olan hakkının elinden alınması ve gaspedilmesi asla kader değildir. Bu olsa olsa kadersizlik olur. Adını doğru koymak gerekirse mağduriyetin adı tam anlamıyla mahkûmiyettir” demişti.

EYT’lilerin de izlediği Genel Kurul’da CHP’nin teklifi AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

BAKAN: EYT GÜNDEMİMİZDE YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 22 Şubat'ta katıldığı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, “Bu konu gündemimizde yok” diyerek cevap vermişti.