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Fitch: Perakende sektörünü zor bir yıl bekliyor

Fitch'ten Türkiye'ye ilişkin önemli bir uyarı geldi. Kurum son tüketiciye mal satan firmaların maliyet baskıları ile karşılaştığını kredilere de erişim zorlaştığı için başta perakende olmak üzere tüketici sektörünü zor günler beklediğini ifade etti.

08:04 -
Haberler Ekonomi
Fitch: Perakende sektörünü zor bir yıl bekliyor

Fitch ayrıca bu zorlu yılın şirketlerin satış hacimlerini ve ürün karmasını baskılayacağını; sert maliyet artışlarının üstesinden gelebilme gücünü de zedeleyeceğini belirtti.

Fitch dün Türkiye’deki tüketici sektörüne yönelik yayınladığı raporunda, marjlardaki baskının gıda üreticileri ve perakendeciler arasında pazarlık güçlerine bağlı olarak paylaşılmasını beklediğini ifade etti.

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Raporda artan finansman maliyetleri, finansmana erişimin zorlaşması ve yabancı para birimi cinsinden borçlanma yükünün aynı zamanda finansal esnekliği de sınırlayacağı belirtildi.

Fitch bütün bu zorluklara rağmen 2019’un Türk modern perakendesi için büyüme imkanlarını beraberinde getireceğini söyledi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 08:11 07.03.2019
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