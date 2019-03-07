Fitch: Perakende sektörünü zor bir yıl bekliyor

Fitch ayrıca bu zorlu yılın şirketlerin satış hacimlerini ve ürün karmasını baskılayacağını; sert maliyet artışlarının üstesinden gelebilme gücünü de zedeleyeceğini belirtti.

Fitch dün Türkiye’deki tüketici sektörüne yönelik yayınladığı raporunda, marjlardaki baskının gıda üreticileri ve perakendeciler arasında pazarlık güçlerine bağlı olarak paylaşılmasını beklediğini ifade etti.

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Raporda artan finansman maliyetleri, finansmana erişimin zorlaşması ve yabancı para birimi cinsinden borçlanma yükünün aynı zamanda finansal esnekliği de sınırlayacağı belirtildi.

Fitch bütün bu zorluklara rağmen 2019’un Türk modern perakendesi için büyüme imkanlarını beraberinde getireceğini söyledi.

REUTERS