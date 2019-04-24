Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in bağlı olduğu Fitch Group’a ait Fitch Solutions, yayımladığı dün tarihli haftalık bir raporda TCMB’nin yarınki para politikası kararı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

Yabancı yatırımcılardan para girişini özendirmeye gerek duyduğu ve lokal tasarruf sahipleri için TL’nin çekiciliğini artırmaya gerek duyduğu göz önüne alındığında TCMB’nin önümüzdeki aylarda politika faizini gevşetecek alanı pek yok.

İstanbul’da muhalefetin kazandığı seçimlerin sonuçlarına itirazların devam etmesi siyasi belirsizliğin daha da artmasına yol açtı

Döviz rezervlerinin gerilediği ve ekonominin iyi yönetilmediği kaygıları TL’nin seçimler öncesi ve sonrası (öncekilere kıyasla) daha sert değer kaybetmesine yol açtı

Ekonomideki bozulma ve enflasyon baskılarının azaldığı göz önüne alındığında şu anda yüzde 24’te olan politika faizinin bu yıl 400 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyoruz

Ancak TL’deki zayıflık ve yurt dışından sağlanan fonlamadaki kırılganlık büyük ihtimalle TCMB’nin para politikasını gevşetmesini daha uzun bir süre ertelemesine yol açacak

Çekirdek enflasyon hedeften oldukça uzak olmaya devam ediyor; TCMB, baz etkisi yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüş yaratana kadar faiz indirmeye isteksiz olabilir

REUTERS