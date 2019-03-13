Banliyö treninde ilk gün iade sorunu

Gebze-Banliyö hattının devreye alınmasıyla TCDD altı farklı ücret tipini içeren bir tablo hazırladı. Buna göre 1-7 durak gitmek 2.60 TL, 8-14 durak gitmek 3,25 TL, 15-21 durak gitmek 3.80 TL oldu. Aşağıdaki tabloda ücret detaylarını görebilirsiniz.

Fakat bu ücret tarifesi sabah saatlerinde düzgün bir şekilde uygulanmadı. Örneğin bu sabah Yeşilköy’den Yenikapı’ya giden vatandaşlardan 5.70 TL bilet ücreti alındı.

ÖĞRENCİ BİLETİNE İKİ KATI ÜCRET

Öğrenci biletinin normalde 1.25 TL olması gerekirken öğrenci ücreti olarak 2.70 TL alındı. Yenikapı istasyonuna gelen vatandaşlar iade ücreti alamadıklarını öğrenince şaşkına döndü.

SEFERLER NASIL YAPILACAK?

Halkalı ve Gebze’den kalkacak karşılıklı trenler sabah saat 06:00’da başlayacak. Seferler gece saat 24:00’a kadar sürecek.

ZAMAN ZAMAN BEKLEDİ

Sabah saatlerinde trene binen yolcular trenin sık sık sinyal bilgisi sebebiyle durduğunu ifade ettiler. Yolcular 5 dakikayı aşkın süre beklediklerini ifade ettiler.